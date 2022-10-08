Son depremler: 8 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son depremler listesi güncel olarak yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi, sismik olarak aktif olan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 8 Ekim 2022 son depremler