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Giriş Tarihi: 8.10.2022 09:54

Son depremler: 8 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesinde büyüklük, derinlik, tarih ve saat bilgileri yer alıyor. Bu depremlerin şiddeti ve büyüklükleri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak milyonlara ulaştırılıyor. Fay hatlarının çok fazla olduğu bir kuşak içerisinde yer aldığımız düşünüldüğünde de, 'En son nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. İşte son depremler listesi 8 Ekim 2022

Son depremler: 8 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son depremler listesi güncel olarak yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi, sismik olarak aktif olan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 8 Ekim 2022 son depremler

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 8 EKİM 2022

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için yukardaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

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Son depremler: 8 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
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