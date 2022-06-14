Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile duyuruldu! 14 Haziran 2022 En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Yurt genelinde yaşanan sarsıntıların bilgisinin anlık olarak verildiği son depremler listesi araştırılan konu başlıklarından bir tanesi olmaktadır. Yeni haftanın ikinci gününde art arda pek çok sarsıntı yaşandığı bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Bu noktada; binlerce vatandaş "En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde ve saat kaçta oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile duyuruldu.