Son depremler: Van’da korkutan deprem! 10 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van deprem son dakika haberi gündem konusu oldu. Van'ın merkez ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böylece vatandaşların aklına büyük Van depremi geldi. Vatandaşlar da son depremler listesini merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi!
Kandilli verilerine göre saat 12.37'de derinliği 5 km olan 4.1 büyüklüğüne deprem yaşandı.
KELLE-(VAN)
10.07.2022, 12:37:11 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
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