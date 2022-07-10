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Giriş Tarihi: 10.7.2022 12:55

Son depremler: Van'da korkutan deprem! 10 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Van’ın merkez ilçesinin Kelle köyünde deprem meydana geldi. Kandilli’ye göre deprem, 4.1 şiddetine yaşandı. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı ve akıllarına o korkunç büyük Van depremini getirdi. Vatandaşlar böylece son depremler listesini merak etti. İşte AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Son depremler: Van’da korkutan deprem! 10 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van deprem son dakika haberi gündem konusu oldu. Van'ın merkez ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böylece vatandaşların aklına büyük Van depremi geldi. Vatandaşlar da son depremler listesini merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi!

VAN DEPREMİ SON DAKİKA

Kandilli verilerine göre saat 12.37'de derinliği 5 km olan 4.1 büyüklüğüne deprem yaşandı.

KELLE-(VAN)

10.07.2022, 12:37:11 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 5.0 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler: Van'da korkutan deprem! 10 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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SON DAKİKA