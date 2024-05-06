Son görüntüler hafızalarda: Mehtap teyzenin hüzünlü veda anı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Derbent 2 sitesinde oturan ve özellikle sitedeki çocuklar tarafından çok sevilen Mehtap Bahtı, bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Mehtap Bahtı'dan geriye, 23 Nisan günü kendisini çok seven çocuklar ile ailelerinin yaptığı iç ısıtan sürprize ait görüntüler kaldı.

Mehtap Bahtı'ya (45) bir süre önce mide kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalıkla mücadele eden Bahtı için geçtiğimiz günlerde onu çok seven sitenin çocukları ve aileleri güzel bir sürpriz yaptılar. Evinin önünde toplanan çocuklar ve aileleri, ellerinde balonlar ve meşalelerle ona moral verdiler. Çocukları ve aileleri gören Bahtı, oldukça mutlu oldu ve sevinç gözyaşları döktü. Bir çok basın kuruluşu tarafından o görüntüler ile yapılan haberin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Herkes Mehtap Bahtı'dan iyi haber bekliyordu. Ancak, Mehtap Teyze, amansız hastalığa yenik düştü. Ondan geriye ise hafızalarda bu görüntüler kaldı. Bahtı'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü.