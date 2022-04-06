Son mesaj: Öldürmeye geldi

Adana'da 41 yaşındaki Ümit Sevinç, boşandığı eşi Şükriye Gür'ü bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Sevinç, daha sonra kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı Ümit Sevinç hastaneye kaldırıldı. Olay, önceki gece merkez ilçe Yüreğir'e bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yaşandı. 3 çocuk annesi Şükriye Gür, kendisine şiddet uygulayan Ümit Sevinç'ten 3 ay önce boşandı, ancak uyuşturucu bağımlısı olan Sevinç, kadının peşini bırakmadı. Olay gecesi de Sevinç, eski eşinin evine gidip onunla konuşmak istediğini söyledi. İkili arasında evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şükriye Gür bu esnada teyzesine, "Eski eşim geldi, beni öldürecek" diye mesaj attı.Eski eşi barışma teklifini kabul etmeyince öfkeden deliye dönen Ümit Sevinç, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak önce Şükriye Gür'ü öldürdü, ardından da polisi arayıp "Eşimi öldürdüm, kendimi de öldüreceğim" dedi. Sevinç, sonrasında da aynı bıçağı bu kez kendi boğazına dayayıp intihara kalkıştı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı, ancak kapıyı açan olmayınca devreye Can- Kur girdi. Kapı kırılıp açıldı; içeri giren polis, yatak odasında Şükriye Gür'ün cansız bedenine ulaştı. Ümit Sevinç de yerde kanlar içinde bulundu. Ambulansla Adana Araştırma ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ümit Sevinç'in hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.Acı haberi alan Şükriye Gür'ün annesi Hürü Gür ve yakınları olay yerine gelip ağıtlar yaktı. Anne Gür, kızının 3 ay önce boşandığını belirterek, "Kızım dayanamadı boşandı. Ancak yine de peşini bırakmadı. Kızımın evini sattı, parasını yedi" deyip isyan etti.