Son nefesini ömrünü adadığı dağlarda verdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü, Dağ Kayağı Teknik Kurul Üyesi ve dağ rehberi de olan ve hayatının çoğunu dağlarda geçiren Mustafa Tekin (44), 4 Mart'ta Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitirdi.Depremlerden sonra dağcılarla Malatya'daki arama kurtarma çalışmasında 19 kişiyi enkazdan kurtaran Tekin, Erzurum'da ise depremzedeler için gönüllü yardım faaliyetinde bulundu. Depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği yapan ve çocukluğundan beri dağlara tutkusuyla bilinen Tekin, çok sayıda sporcu yetiştirip çığ eğitimi verdi ve dağlarda rehberlik yaptı. Yaz-kış dönemlerinde toplamda 180 kez Ağrı Dağı'na çıkan Tekin, Alpler'de ve İran, Gürcistan ile Rusya gibi birçok ülkede zirve tırmanışları yaptı.Tekin'in kardeşi Melikşah Tekin, "Ağabeyim 30 yıldır dağlardaydı ve her türlü kampa giderdi. Beni de dağlara alıştırdı, ömrü dağlarda geçti. Yoğurt mayası gibiydi, insanları birleştirip aramızdan ayrıldı. Ağabeyimin yardım ettiği depremzedeler arayarak başsağlığı diledi. Bıraktığı emaneti ömür boyu yaşatacağız" dedi.Çocukluk arkadaşı Yıldırım Beyazıt Öztürk de "Türkiye'de sadece Erzurum'da bulunan yapay buz duvarının fikir babasıydı. Mustafa, 2007'de Süphan Dağı'nda, 2009'da ise Palandöken'de çığ altında kaldı, sağ çıktı. Arkasından güzel anılar ve arkadaşlıklar bırakarak aramızdan ayrıldı. Çığ faciasında beraberdik. Biz 200 metre önden gidiyorduk. Arkamdaki dağ aşağıya düştü. Yaşam cihazlarıyla çığın altında kalanların yerlerini tespit ettik ve kurtarmaya başladık. 4 arkadaşı kurtardık. Ama Mustafa 5.7 metre, Necmi Can ise 6.2 metre derinliğindeydi. Mustafa'yı çıkardığımızda kalp masajı ve suni teneffüs yaptık ama vefat etmişlerdi. En çok Himalaya Dağları'na gitmek istiyordu. Mustafa çok sevdiği dağlarda rahmetli oldu, ona da şehirde ölmek yakışmazdı" diye konuştu.Belgesel yapımcısı ve sunucusu Serdar Kılıç, "Çığın geldiği an son kelimeleri 'Kaç abi' oldu. O halinde bile yardım eden ve yardıma koşan birisiydi. Çığ altından çıkarak hayatta kaldım ama Mustafa çıkamadı" dedi.