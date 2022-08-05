Haberler Yaşam Haberleri Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:47

Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?

Son Tanık filmi 5 Ağustos Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Orijinal adı Expatriate olan film ABD, Kanada ve Belçika yapımı olup 2012 yılına aittir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Philipp Stölzl oturmaktadır. Peki, Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?

Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?

Son Tanık filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Uluslararası bir komplonun tam ortasında kalan eski CIA ajanı Ben Logan'ın düşmanları ile olan savaşını ele alan filmde avcılarından zekice davranarak onları alt etmeye çalışan bir CIA ajanının hikayesi anlatılıyor. Peki; Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?

SON TANIK FİLMİ KONUSU

Uluslararası bir komplonun tam ortasında kalan eski CIA ajanı Ben Logan, tüm geçmişinin silindiği ve kızıyla birlikte infaz edilmesine karar verildiğini öğrenir. Yıllarca CIA için çalışmış olan Logan, bu savaşta eskisinden de yalnızdır ve düşmanları da daha güçlüdür.

Bir kedi fare oyununa dönüşen bu kaçış, Logan'ın hayatının en zor görevidir. Bu sefer yanında sahip çıkması ve koruması gereken küçük kızı vardır. Avcılarından daha zekice davranarak onları alt etmeye çalışan Logan, aynı zamanda gerçeği de ortaya çıkarmanın peşindedir.

SON TANIK FİLMİ OYUNCULARI

YÖNETMEN: PHILIPP STÖLZL (Goethe!, North Face)

OYUNCU: AARON ECKHART (I, Frankenstein), LIANA LIBERATO (Trespass, Trust), OLGA KURYLENKO (TV Series Magic City, To The Wonder)

FİRMA: ABD-KANADA-BELÇİKA 2012

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi! GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
Bekçilik sınav sonuçları sorgula tıkla hemen! || Bekçilik sınav sonuçları 2022 EGM PA tarafından açıklandı!
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
Motorine ve benzine indirim akaryakıt fiyatlarına peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak gözler ÖSYM'ye çevrildi! Üniversite 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA