Son Tanık filmi konusu nedir? Son Tanık filmi oyuncuları kimler?

SON TANIK FİLMİ KONUSU

Uluslararası bir komplonun tam ortasında kalan eski CIA ajanı Ben Logan, tüm geçmişinin silindiği ve kızıyla birlikte infaz edilmesine karar verildiğini öğrenir. Yıllarca CIA için çalışmış olan Logan, bu savaşta eskisinden de yalnızdır ve düşmanları da daha güçlüdür.

Bir kedi fare oyununa dönüşen bu kaçış, Logan'ın hayatının en zor görevidir. Bu sefer yanında sahip çıkması ve koruması gereken küçük kızı vardır. Avcılarından daha zekice davranarak onları alt etmeye çalışan Logan, aynı zamanda gerçeği de ortaya çıkarmanın peşindedir.

SON TANIK FİLMİ OYUNCULARI

YÖNETMEN: PHILIPP STÖLZL (Goethe!, North Face)

OYUNCU: AARON ECKHART (I, Frankenstein), LIANA LIBERATO (Trespass, Trust), OLGA KURYLENKO (TV Series Magic City, To The Wonder)

FİRMA: ABD-KANADA-BELÇİKA 2012