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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum'da vefat eden Semih Sergen için Ankara Küçük Tiyatro'da düzenlenen törene, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Sanatçının oğlu oyuncu Burak Sergen "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağıma söz veriyorum, elveda babacığım" dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise "Devlet Tiyatrosu'nda büyük sanatçıların gücünün yetmeyeceği rolleri oynamış herkese örnek olmuştur. O yüzden hocamızı büyük yapan, yaptığı büyük işlerdi. Önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Törenin ardından Sergen'in cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi. Sergen, buradaki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. ANKARA

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Son yolculuğuna uğurlandı
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