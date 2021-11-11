Söndürdükleri alanı ağaçlandırdılar! Geleceğe nefes seferberliğinde anlamlı proje

Kocaeli Körfez İlçesinde, 29 Temmuz 2021 günü dikkatsizlik sonucu çıkan yangında 20 dönümlük bir alan yanmış ve o yangında sadece itfaiye erleri ve Orman ekipleri değil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ve ormanlarda yangınlara karşı devriye gezen Özel Harekat Polisi'de müdahalede bulunmuştu.

Özel Harekat polislerinin de canla başla mücadele ettiği yangın, söndürüldüktem hemen sonra, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü alanla ilgili olarak "Bu gayret söndürdü, bu birliktelik yeşertecek" projesini hazırladı. Alanın Polis Hatıra Ormanı haline getirilmesi sonucu başlayılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Bugünde Kocaeli Polisi, kendi müdahaleleri ile söndürdükleri o alanda Yeşil Bir Türkiye İçin Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 700 fidan dikimi gerçekleştirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ'DE PAYLAŞTI



Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, dikim töreni sonrasında sosyal meyda hesabında,"Biz bu Vatanın toprağına, taşına, ağacına, kuşuna, her karışına aşığız.Körfez İlçemizde 20 dönümlük alanda etkili olan ve arkadaşlarımızın üstün gayretiyle söndürülen yangının hasar verdiği bölgede, #MilliAğaclandırmaBayramı kapsamında 700 fidanı toprakla buluşturduk" ifadeleri ile paylaşımda bulundu.