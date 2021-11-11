Haberler Yaşam Haberleri Söndürdükleri alanı ağaçlandırdılar! Geleceğe nefes seferberliğinde anlamlı proje
Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:28 Son Güncelleme: 11.11.2021 19:35

Söndürdükleri alanı ağaçlandırdılar! Geleceğe nefes seferberliğinde anlamlı proje

ABBAS ÇAKAR
Söndürdükleri alanı ağaçlandırdılar! Geleceğe nefes seferberliğinde anlamlı proje

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Kocaeli İl Emniuey Müdürlüğü tarafından oldukça anlamlı bir projeye imza atıldı.  Kocaeli’nde Temmuz ayında çıkan yangında Özel Harekat Polisleri tarafından söndürülen ormanlık alana, “Bu gayret söndürdü, bu birliktelik yeşertecek” projesi kapsamında 700  fidan dikildi.

Kocaeli Körfez İlçesinde, 29 Temmuz 2021 günü dikkatsizlik sonucu çıkan yangında 20 dönümlük bir alan yanmış ve o yangında sadece itfaiye erleri ve Orman ekipleri değil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ve ormanlarda yangınlara karşı devriye gezen Özel Harekat Polisi'de müdahalede bulunmuştu.

Özel Harekat polislerinin de canla başla mücadele ettiği yangın, söndürüldüktem hemen sonra, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü alanla ilgili olarak "Bu gayret söndürdü, bu birliktelik yeşertecek" projesini hazırladı. Alanın Polis Hatıra Ormanı haline getirilmesi sonucu başlayılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Bugünde Kocaeli Polisi, kendi müdahaleleri ile söndürdükleri o alanda Yeşil Bir Türkiye İçin Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 700 fidan dikimi gerçekleştirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ'DE PAYLAŞTI


Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, dikim töreni sonrasında sosyal meyda hesabında,"Biz bu Vatanın toprağına, taşına, ağacına, kuşuna, her karışına aşığız.Körfez İlçemizde 20 dönümlük alanda etkili olan ve arkadaşlarımızın üstün gayretiyle söndürülen yangının hasar verdiği bölgede, #MilliAğaclandırmaBayramı kapsamında 700 fidanı toprakla buluşturduk" ifadeleri ile paylaşımda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Söndürdükleri alanı ağaçlandırdılar! Geleceğe nefes seferberliğinde anlamlı proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA