Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam’ın Rambosu Sönmez Yıkılmaz nereli, kaç yaşında neden vefat etti?

Türk Sinemasında Rambo olarak tanınan oyuncu Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti. Son dakika vefat haberinin ardından oyuncuya ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında neden vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA NEDEN VEFAT ETTİ?

Sönmez Yıkılmaz hayatı ve biyografik bilgiler şöyle;