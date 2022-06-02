Haberler Yaşam Haberleri Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam’ın Rambosu Sönmez Yıkılmaz nereli, kaç yaşında neden vefat etti?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 23:50 Son Güncelleme: 2.6.2022 23:50

Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam’ın Rambosu Sönmez Yıkılmaz nereli, kaç yaşında neden vefat etti?

Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam’ın Rambosu Sönmez Yıkılmaz nereli, kaç yaşında neden vefat etti?

Yeşilçam’ın pek çok filminde rol alan ve Türk Sinemasında Rambo olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın emektar oyuncunun ölüm haberinin alınmasının ardından hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler “Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında neden vefat etti?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında neden vefat etti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Türk Sinemasında Rambo olarak tanınan oyuncu Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti. Son dakika vefat haberinin ardından oyuncuya ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında neden vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA NEDEN VEFAT ETTİ?

Sönmez Yıkılmaz hayatı ve biyografik bilgiler şöyle;

Sönmez Yıkılmaz (d. 12 Aralık 1940, Rize - ö. 2 Haziran 2022, İstanbul), Türk karakter sinema oyuncusu ve yapımcı.



SÖNMEZ YIKILMAZ HAYATI VE KARİYERİ

Yıkılmaz, 12 Aralık 1940'ta Rize'de doğdu. 1965'te başladığı oyunculuk kariyerini 2009 yılına kadar sürdürdü. Yeşilçam'da aksiyon ve macera türünde kavgalı filmlerde sıklıkla yer aldı.

Kurucusu olduğu "Anzer Film" adlı prodüksiyon firmasıyla Arzuhalci, Gecelerden Sor Beni, Kırmızı Çizmeli, 'Dağlı ve Yıllardan Sonra adlı 5 filme imza attı.

SÖNMEZ YIKILMAZ ÖZEL YAŞAMI VE ÖLÜMÜ

Sinema dışında Cafe De Femmes adında kafe işleten Yıkılmaz, 2 Haziran 2022'de İstanbul'da doğal nedenlerden 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedilmiştir.

KAYNAK: VİKİPEDİA

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Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam’ın Rambosu Sönmez Yıkılmaz nereli, kaç yaşında neden vefat etti?
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