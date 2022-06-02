Sönmez Yıkılmaz kimdir? Yeşilçam’ın Rambosu Sönmez Yıkılmaz nereli, kaç yaşında neden vefat etti?

Türk Sinemasında Rambo olarak tanınan oyuncu Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti. Son dakika vefat haberinin ardından oyuncuya ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında neden vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Sönmez Yıkılmaz hayatı ve biyografik bilgiler şöyle;
Sönmez Yıkılmaz (d. 12 Aralık 1940, Rize - ö. 2 Haziran 2022, İstanbul), Türk karakter sinema oyuncusu ve yapımcı.
Kurucusu olduğu "Anzer Film" adlı prodüksiyon firmasıyla Arzuhalci, Gecelerden Sor Beni, Kırmızı Çizmeli, 'Dağlı ve Yıllardan Sonra adlı 5 filme imza attı.
Sinema dışında Cafe De Femmes adında kafe işleten Yıkılmaz, 2 Haziran 2022'de İstanbul'da doğal nedenlerden 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedilmiştir.