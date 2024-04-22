Sopayla döverek öldürdüler

Şehitkamil ilçesinin Boyno Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Devrim Keleş (47) ile bir grup arasında tartışma çıktı. 4 kişi tarafından sopalarla öldüresiye dövülen Devrim Keleş ağır yaralandı. Keleş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keleş'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından polis Keleş'i darp ederek öldürdükleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetin alacak verecek tartışması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.