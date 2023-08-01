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Giriş Tarihi: 1.8.2023 18:03 Son Güncelleme: 1.8.2023 18:43

Sorumlu hemşire engelli hastayı dövdü

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sorumlu hemşire Ali Kürşad E., kan aldırmak için gelen engelli kadın hastaya sırası gelmediği gerekçesiyle sandalye fırlatarak darp etti. Sorumlu hemşire Ali Kürşad E., ‘Kadına karşı silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sorumlu hemşire engelli hastayı dövdü

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Dermatoloji bölümüne kan aldırmak için gelen Yurdagül D., kendi numarasının yandığını görünce kan alma odasına girdi. Bu sırada odada bulunan sorumlu hemşire Ali Kürşad E.'ya gören Yurdagül D., sırasının geldiğini söyleyerek kan vermek istedi. Ali Kürşad E. ise Yurdagül D.'ye sıranın gelmediğini ve dışarı çıkmasını söyledi.

SANDALYE FIRLATIP TOKAT ATTI

Yurdagül D. ile Ali Kürşad E.'nin arasında tartışma çıkması üzerine Yurdagül D., bacağının protez olduğunu ve engelli olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ali Kürşad E., oturduğu koltuğu Yurdagül D.'ye fırlattı. Koltuğun Yurdagül D.ye isabet etmesi üzerine yere düşerken, Ali Kürşad E., engelli hastanın üzerine çıkarak 2 kez tokat attı. Yurdagül D.'nin tedavisi yapılırken, Ali Kürşad E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından 'Kadına karşı silahla kasten yaralama' suçundan Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali Kürşad E., hakkında yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün en yakın kolluk birimine imza atmasının sağlanmasına yönelik adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Kararın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yakalama kararı düzenlenerek, tutuklanmasına karar verildi.

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Sorumlu hemşire engelli hastayı dövdü
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