Sorunları çözecek projelerimiz hazır

Cumhur İttifakı AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Öğe, Çerkezköy'e hak ettiği hizmeti ve yatırımları yapmak istediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta adaylığı açıklanan Abdullah Öğe, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Mahalle muhtarları ile bir araya gelen, STK temsilcileri ve ilçedeki siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan Öğe, sahada vatandaşlarla da bir araya geliyor. Çerkezköy'deki sorunları çok iyi bildiklerini ve bu sorunları çözeceklerini belirten Öğe, "Çerkezköylü hemşerilerimiz hiç merak etmesinler. Biz Cumhur İttifakı kadroları Çerkezköy'ün sorunları gayet iyi biliyoruz. Ben Çerkezköy'de doğdum büyüdüm, burada ekmek yedim. Dolayısıyla buranın sorunları nedir, vatandaşların neye ihtiyacı var hepsini biliyoruz. Çözüm yollarını da biliyoruz. Biz laf üretmiyoruz. Gerçekten çözülebilecek projeleri üretiyoruz. Çerkezköy'ü daha mutlu, çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlılarımız için daha yaşanabilir bir Çerkezköy yapma hayalimiz var" ifadelerini kullandı.