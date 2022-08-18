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Giriş Tarihi: 18.8.2022 17:05

Sorunları çözmek için toplandılar; silahlı çatışmaya girdiler: 11 yaralı

İstanbul'da aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir kafede toplanan bir site yönetiminin üyeleri kavga etti. Kavga silahlı çatışmaya dönüştü. 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sorunları çözmek için toplandılar; silahlı çatışmaya girdiler: 11 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan bir site yönetiminin üyeleri; aralarında uzun süredir olan anlaşmazlıkları çözmek için Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede buluştu. Sorunları çözmek için toplanan site yöneticileri ve site sakinlerinin arasında yeniden tartışma çıktı ve tartışma kavgaya dönüştü. Kavga da kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Uzun süredir seri tartışmalar ve kavgalar yaşadıkları iddia edilen ve çatışmada silahlarını çeken taraflar birbirlerine ateş açtı. 2'si ağır olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve İstanbul Polisi detaylı bir inceleme başlattı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Çatışmada kullanılan ve yaralılardan ele geçirilen bazı suç aleti silahlara el konuldu.

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Sorunları çözmek için toplandılar; silahlı çatışmaya girdiler: 11 yaralı
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