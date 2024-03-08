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Giriş Tarihi: 9.3.2024

Sosyal kaygının nedeni bağırsaklar olabilir

Sosyal kaygının nedeni bağırsaklar olabilir
Dünyada milyonlarca insanı etkileyen sosyal fobi ya da sosyal kaygı olarak tanımlanan sorunun aslında bağırsaklarla ilişkili olduğu ortaya çıktı. İrlanda'da bulunan College Cork Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sosyal kaygısı olan insanlardan alınan bağırsak mikroplarını normal farelere aktardı. Deneklerde, enerjinin düzenlenmesinde, bağışıklık reaksiyonlarında ve stres tepkilerinde rol oynayan kortikosteron hormonunun seviyelerinde azalma olduğunu belirlendi. Örnekleri alan farelerin sosyal korku testindeki sonuçlarının çarpıcı bir şekilde kötü olduğu görüldü. DIŞ HABERLER
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Sosyal kaygının nedeni bağırsaklar olabilir
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