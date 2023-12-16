Sosyal medya ahlaksızı 2 kişi tutuklandı

Sosyal medya platformu onlyfans üzerinden yaptıkları müstehcen görüntülü yayınların görüntüleri Twitter'da paylaşılan 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dönemde artan sosyal medya utanmazlarına bir yenisi daha eklendi. Müstehcen yayınların yapıldığı onlyfans isimli uygulama üzerinden yaptıkları pornografik içerikli müşterek görüntüleri Twitter'da paylaşılan 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Deniz U.(25), Adnan A.(19), Muhammed G. (24) isimli şahıslar haklarında hazırlanan TCK 226 (müstehcenlik) suçundan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Adnan A. ve Deniz U. tutuklandı.