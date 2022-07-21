Sosyal medya cinayeti: Karısını taciz eden adamı eve çağırıp döve döve öldürdü

Afyonkarahisar'da bir şahıs, karısını sosyal medya ve cep telefonundan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Çift daha sonra ölen şahsın cesedini yol kenarına attı.
Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö. (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O.'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı - koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet etti.
Bunun üzerine Ramazan O. arkadaşı V.K.'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve gelen Ramazan O., S.Ö., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu döverek öldürdü. Çift daha sonra Ramazan O.'nun cesedini köyün girişinde yol kenarına attı.