Sosyal medya cinayeti: Karısını taciz eden adamı eve çağırıp döve döve öldürdü

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö. (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O.'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı - koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet etti.