Sosyal medya kullanmayanlar daha mutlu

TBMM'de düzenlenen Çocuk Zirvesi kapsamında "Medya ve Çocuk" oturumu gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara moderatörlüğündeki oturumda çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımlarına ilişkin bugüne kadar yapılan araştırmalardan çarpıcı sonuçlar paylaşıldı. İşte o araştırmalar:2022 yılında 19 Avrupa ülkesinde 9-16 yaşlarında 25 binden fazla çocukla yapılan ankete göre, çocukların çevrimiçi ortamlarda harcadığı zaman iki katına çıktı. "Olumsuz çevrimiçi deneyim yaşadığını" belirten çocukların oranı yaşla birlikte artıyor. 2017'de yapılan bir araştırma, bir hafta bir dijital platform ya da Facebook kullanmayan deney grubunun, kullananlardan daha az depresif olduğu ve daha farklı aktivitelere yöneldiğini ortaya koydu. 2018'de Stanford ve New York üniversitelerinde yapılan benzer araştırmalar Facebook'tan bir hafta uzak kalan grubun, kontrol grubundan daha mutlu hissettiği, arkadaşlarına daha çok zaman ayırdığı ve daha az kutuplaştığını gösterdi.