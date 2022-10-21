Sosyal medya paylaşımı cinayetinde müebbet hapis

ÇOK PİŞMANIM

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek taraflardan son sözünü söylemesini istedi. Erdoğan Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk, "Adalete güveniyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı Ahmet Onaran, savunmasında, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin olası kasıt suçundan cezalandırılmasını istedi. Son Yiğit Ahmet Acar yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Tüfek gardırobun arkasındaydı. Ben onu aldım. Ayrıca maktulün kardeşi N.Ö mahkeme duruşma salonundan fotoğrafımı çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunmak istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDU

Son sözlerin ardından mahkeme Erdoğan Öztürk'ü öldürmekten yarfılanan tutuklu sanık Yiğit Ahmet Acar'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Hiçbir indirim uygulamadı. Kararın ardından Yiğit Ahmet Acar jandarma yardımı ile salondan çıkartıldı.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Olay, 20 Ekim 2021'de, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle Acar'ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartışmaya devam etti. Yiğit Ahmet Acar, 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkarak, 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Öztürk'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yiğit Ahmet Acar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.