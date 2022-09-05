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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Sosyal medya uğruna boynunu kırdı

İHA
Sosyal medya uğruna boynunu kırdı
Sosyal medya platformları için eğlenceli videolar çeken Mazlum Zengin ve Mesut Can Eray isimli iki fenomen arkadaşın videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Videolarda birbirlerine görevler veren ve bu anları kaydeden gençlerin videosu, bu kez eğlenceli bitmedi. Mesut Can Eray'ın isteği üzerine Kocaeli'nde süs havuzuna girmeye hazırlanan Mazlum Zengin'in bu sırada ayağı kaydı. Bunun üzerine süs havuzuna kafa üstü düşen Zengin, bir süre havuzda yüzdükten sonra boynunda büyük bir acı hissetti. Hafıza kayıpları da yaşayan Zengin, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Çekilen tomografinin ardından Zengin'in boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu ortaya çıktı. Adeta ölümden dönen ve bir süre boyunluk takmak zorunda olan fenomen genç, buna rağmen video çekmeye devam edeceğini söyledi.

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Sosyal medya uğruna boynunu kırdı
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