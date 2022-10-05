Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? Meclis gündemindeki sosyal medya yasası ne zaman çıkacak, neler değişecek?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 07:09

Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? Meclis gündemindeki sosyal medya yasası ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Meclis gündemindeki sosyal medya yasası maddeleri ile merak konusu haline geliyor. Bilindiği üzere 1 Ekim tarihiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üç aylık aranın ardından yeniden yasama çalışmalarına başladı. Meclisin ilk gündem maddesi ise sosyal medya yasasını da içeren dezenformasyon olacak. Peki; nedir bu sosyal medya yasası, bu yasayla neler değişecek? İşte tüm detaylar.

Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? Meclis gündemindeki sosyal medya yasası ne zaman çıkacak, neler değişecek?

TBMM, üç aylık aranın ardından çalışamalara başlarken ülke gündeminde birçok farklı konuyu içerisinde barındıran dezenformasyon kanunu yer aldı. Bu yasa teklifinin içerisinde sosyal medya yasası da yer alıyor. Bu noktada ise "Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte meclis gündeminde yer alan sosyal medya yasası maddeleri ve tüm detaylar.

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenlemeler

Çocuklar korunacak

Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda "ayrıştırılmış hizmet" sunumunun sağlanması ile çocuk kullanıcıların internet ortamında ve sosyal medya mecralarında yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı vb. içeriklere karşı korunacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

Haber içerikleri korunacak

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Böylelikle hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçilmiş olacak.

Yayılan içerik derhal ortadan kaldırılabilecek

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.

Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek.

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Haber sitelerine resmi ilan ve reklam verilebilecek

Basın İlan Kurumu Kanununun 45. maddesinden sonra gelmek üzere 45/A maddesi eklenerek, resmi ilan ve reklamların internet haber sitelerinde belirli kurallar çerçevesinde yayınlatılması ve internet haber sitelerinin bu şekilde desteklenmesi öngörülüyor.

Künyesiz haber sitesi kalmayacak

Yeni yasa ile künye belirtmeksizin internet haberciliği yapmak mümkün olmayacak.

Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.

Sosyal medya platformlarına BTK'nın denetlemesi koşulu getiriliyor

Bu denetleme telefonları ve telekomünikasyon ile ilgili diğer denetlemeleri yapan BTK'ya verilen ek bir görev. Bu görevin kapsamı, iletişimin içeriğinin denetlenmesi değil, platformların kaç kullanıcısının olduğu, iletişim trafiklerinin ne kadar olduğu ve bu konuyla ilgili bilgileri Türkiye'de tutma zorunluluğu gibi konuları içeriyor.

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Sosyal medya şirketlerine ofis açma yükümlülüğü

Belirli bir kullanıcı sayısı olan sosyal ağ şirketlerinin temsilcilerinin Türk vatandaşı olmamaları ve Türkiye'de ikamet etmemeleri nedeniyle hukuki olarak muhatap bulamama sorunu aşılacak.

Yeni düzenleme ile sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.

Yalan haber yayma suçu tanımlanıyor

TCK'ya eklenen yeni madde ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için şu 5 şart aranacak:

- Yayılan haber gerçek değilse

- Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa

- Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa

- Kamu barışını bozmaya yönelik ise

- Aleni ise (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse)

Kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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Yasa ile Türkiye'de haber üreten ve yayın yapan internet medyası, sosyal ağ şirketleri, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kuruluşlar ve kişiler faaliyetlerinden sorumlu tutulacak. İnternet kullanıcılarının her türlü suistimalden, ihlalden ve saldırıdan korunması hedefleniyor.

Diğer ülkelerin dezenformasyonla mücadele yöntemleri neler?

TBMM tarafından hazırlanan "Yalan Haber Kavramı: Seçili Ülkelerde Parlamento Çalışmaları ve Yasal Düzenlemeler" başlıklı rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda yaklaşık 30 ülkede bir şekilde yalan haberlere yönelik müdahalelerin olduğuna dikkat çekildi.

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Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir? Meclis gündemindeki sosyal medya yasası ne zaman çıkacak, neler değişecek?
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