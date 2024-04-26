Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar





Buzağının üzerine pembe kurdele bağlanıp cinsiyeti açıklandı. Etrafı balonlarla süslenen buzağının kalpleri ısıtan fotoğrafı hepimizin yüzünü güldürdü.



Yeni doğan buzağıya 'babyshower' yaptılar | Video





Partinin videosunu izleyenlerden birbirinden eğlenceli yorumlar geldi:

"Bu partiye katılmak için her şeyimi verirdim"



"Benim doğum günlerim bile böyle güzel kutlanmıyor"



"Benim mentali toparlayacak aktivite"



"Bir süre daha evlenip çoluk çocuğa karışmazsak benim babaanne"