Sosyal medyada görenler şaştı kaldı! Yenidoğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte kişiler, daha fazla bilgiye ve fikre erişim sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra son derece eğlenceli görüntüler de sosyal medya mecralarının olmazsa olmazı. X platformunda bir kullanıcı, halasının yenidoğan buzağına babyshower yaptığını yazdı ve o görüntüleri paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler yüzümüzde tebessüm oluşturarak kalplerimizi ısıttı.
"BUZAĞISHOWER"
Anne adaylarının çocuklarının cinsiyetleri için düzenlediği bu tatlı partileri sıklıkla görmeye alışmıştık. Ancak bu sefer cinsiyet partisi bir yeni doğmuş buzağıya yapıldı.
Buzağının üzerine pembe kurdele bağlanıp cinsiyeti açıklandı. Etrafı balonlarla süslenen buzağının kalpleri ısıtan fotoğrafı hepimizin yüzünü güldürdü.
Yeni doğan buzağıya 'babyshower' yaptılar | Video
Partinin videosunu izleyenlerden birbirinden eğlenceli yorumlar geldi:
"Bu partiye katılmak için her şeyimi verirdim"
"Benim doğum günlerim bile böyle güzel kutlanmıyor"
"Benim mentali toparlayacak aktivite"
"Bir süre daha evlenip çoluk çocuğa karışmazsak benim babaanne"
BABYSHOWER NEDİR?
Genellikle bebeğin doğumuna 1 ay kala anne tarafından düzenlenen organizasyonlarla bebeğin son ihtiyaçları tamamlanarak, davetliler tarafından doğacak olan bebeğe hediyeler getirilmesi amacıyla düzenlenen Baby Shower partileri ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. Babyshower partilerinde bebeğin cinsiyeti de öğrenilebiliyor.
Dilimize İngilizce'den geçen Baby Shower, "bebeğe hediye yağmuru anlamı taşımakla birlikte organizasyonda davetliler anneye de hediye getirebiliyor. Bebek sahibi olacak annenin evinde veya isteğe göre butik otel salonları ve kafelerde düzenlenen organizasyonlara anne adayının akrabaları ve arkadaşları gelerek hem bebek için yapılacak hazırlıklar konuşuluyor hem de eğlenceli aktiviteler düzenleniyor. Genellikle bebek kız olacaksa pembe, erkek olacaksa mavi renklerin ağırlıkla kullanıldığı partilerde bebek için ufak hediyelik eşyalar hazırlanıyor.