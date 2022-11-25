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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:51

Sosyal medyada gündem olan o görüntüler kurgu çıktı! Silahıyla gözaltına alındı

İstanbul’da bir kişinin, bir kadını havaya ateş açarak tacizden kurtardığı ve tacizciyi darp ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. O görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. 17 yaşındaki Y.E. silahla birlikte “Suç Uydurma” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” suçlarından gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sosyal medyada gündem olan o görüntüler kurgu çıktı! Silahıyla gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 24 Kasım Perşembe günü Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Y.E. isimli bir kişi; genç bir kızı taciz edilmekten kurtardı ve tacizciyi darp etti. Görüntüye alınan o anlar sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu. Yapılan detaylı incelemelerde görüntülerin ve olayın kurgu olduğu tespit edildi. "Suç Uydurma" suçu kapsamında kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtığı belirlenen 17 yaşındaki Y.E., söz konusu silahla birlikte "Suç Uydurma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de taciz iddiası! Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı | Video

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Sosyal medyada gündem olan o görüntüler kurgu çıktı! Silahıyla gözaltına alındı
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