Sosyal medyada gündem olan o görüntüler kurgu çıktı! Silahıyla gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 24 Kasım Perşembe günü Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Y.E. isimli bir kişi; genç bir kızı taciz edilmekten kurtardı ve tacizciyi darp etti. Görüntüye alınan o anlar sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu. Yapılan detaylı incelemelerde görüntülerin ve olayın kurgu olduğu tespit edildi. "Suç Uydurma" suçu kapsamında kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtığı belirlenen 17 yaşındaki Y.E., söz konusu silahla birlikte "Suç Uydurma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de taciz iddiası! Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı | Video