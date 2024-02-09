Sosyal medyadan tanıştı, cinsel istismara uğradı

Yargıtay, sigarayı silah sayan emsal bir karara imza attı. İzmir'de yaşayan genç kız, sosyal medyadan tanıştığı K.M.'nin daveti üzerine Kuşadası'na tatile gitti. Genç kız burada tacize uğradı. Otobüs olmaması nedeniyle geceyi evde geçirmeye karar veren genç kız dehşeti yaşadı. K.M, genç kızı itip kapıyı kilitledi. Bağırmaya başlayan genç kızın ağzını kapatan K.M., "Yumruğu yiyeceksin" diyerek tehdit etti ve cinsel tacizde bulundu. K.M. elindeki sigarayı genç kızın cinsel organına ve bacaklarına yaklaştırıp basacağını söyleyerek korkuttu.Uyuyor numarasıyla evden kaçan genç kız, polise gitti. İlk derece mahkemesi, K.M. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis verdi. Kararı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi sanığın eylemini silahtan sayılan sigara ile işlediğini belirterek kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.