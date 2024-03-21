Sosyal medyayı ikiye bölen o video! "Karımdan habersiz oğlumun ismini değiştirdim" dedi ve...

Türker ve Gülüş, sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda yenidoğan bebeklerine isim verme sürecini TikTok'tan paylaşmak istedi. Fakat yapılan paylaşımın ardından binlerce kullanıcı Türker'in yaptığı eyleme büyük tepki gösterdi.
Türker nüfus müdürlüğünde küçük bir değişiklik yaparak karısını şaşırtmak istedi ve çocuklarının adını 'Buğra Yalın' koymaya karar verdiklerini söyledi. "Oğlumuzun adını değiştirdim" notuyla paylaştığı paylaşımı, büyük dikkat çekti.
Baba, oğlunun adını nüfusa 'Cihangir Yalın' olarak kayıt ettirmişti ve eve döndükten sonra karısına iyi haber vermek istedi. Eş, önce kocasının bebeklerinin ismini değiştirmesine izin vermediğini düşündü, ancak kağıdı görünce inanmak zorunda kaldı. Sosyal medyada ise o anlar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"Kadına çok üzüldüm" veya "senin gibi koca olmaz olsun" gibi birçok yorum alan gönderide, aynı zamanda "bu isim daha iyi olmuş" diyen birçok insan da yer aldı.
@turkerguluss Yeni ismini nasıl buldunuz? #teamturkergulus ♬ orijinal ses - TÜRKER GÜLÜŞ