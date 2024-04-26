Sözde mahkeme kuran suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda; Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 15 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak silah zoruyla tahsilat yaptıkları belirlendi. Bursa'ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri belirlendi. Suç örgütü, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurdukları ortaya çıktı.