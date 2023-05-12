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Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:13 Son Güncelleme: 12.5.2023 16:38

Sözde yeşil dostu CHP 40 bin metrekare yeşil alanı imara açmış!

İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda 2013 yılında ‘ağaç kesiliyor’ bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanaat geren CHP’nin sözde doğa dostu olduğunu gösteren bir kararın da Didim Belediyesi’nden çıktığı ortaya çıktı. CHP’li Didim Belediyesi’nin 5 Kasım 2021 tarihli belediye meclis kararıyla çam ağaçlarıyla kaplı bölgenin dibinde bulunan yaklaşık 40 metrekarelik rekreasyon alanını kaldırarak imara açtığı anlaşıldı. Meclis kararının belediyenin internet sitesinden yayınlanmayarak gizlenmesi kafalarda soru işaretine neden olurken, Didim Belediyesi’nin bu kararı çevrecilerin büyük tepkisini çekti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sözde yeşil dostu CHP 40 bin metrekare yeşil alanı imara açmış!

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesinde yer alan çam ağaçlarıyla kaplı bölgenin dibindeki 40 bin metrekarelik 1990'lı yıllarda onaylanan ve geçerli imar planlarında rekreasyon alanı olarak görünen yerin 5 Kasım 2021'de CHP'li Didim Belediyesi tarafından konut imarına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yeni imar planında rekreasyon alanının tamamen kaldırıldığı iddia edildi.



ATABAY, 'RANTA GEÇİT YOK' DİYE HAYKIRIYORDU

Her fırsatta 'ranta geçit yok' diye haykıran CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın halkın kullanımında olması gereken spor, piknik, gezinti, park alanı olarak planlanan 40 bin metrekarelik rekreasyon alanını konut alanına dönüştürmesi 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtti. CHP'li Başkan Atabay'ın rekreasyon alanına 15 bin metrekare inşaat ve 250 konut yapılabilir hale dönüştürdüğü iddia edildi. Öte yandan meclis kararının belediyenin internet sitesinde yayınlanmayarak gizlenmesi dikkat çekti.

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Sözde yeşil dostu CHP 40 bin metrekare yeşil alanı imara açmış!
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