Sözde yeşil dostu CHP 40 bin metrekare yeşil alanı imara açmış!

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesinde yer alan çam ağaçlarıyla kaplı bölgenin dibindeki 40 bin metrekarelik 1990'lı yıllarda onaylanan ve geçerli imar planlarında rekreasyon alanı olarak görünen yerin 5 Kasım 2021'de CHP'li Didim Belediyesi tarafından konut imarına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yeni imar planında rekreasyon alanının tamamen kaldırıldığı iddia edildi.





ATABAY, 'RANTA GEÇİT YOK' DİYE HAYKIRIYORDU

Her fırsatta 'ranta geçit yok' diye haykıran CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın halkın kullanımında olması gereken spor, piknik, gezinti, park alanı olarak planlanan 40 bin metrekarelik rekreasyon alanını konut alanına dönüştürmesi 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtti. CHP'li Başkan Atabay'ın rekreasyon alanına 15 bin metrekare inşaat ve 250 konut yapılabilir hale dönüştürdüğü iddia edildi. Öte yandan meclis kararının belediyenin internet sitesinde yayınlanmayarak gizlenmesi dikkat çekti.