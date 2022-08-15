5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmakistiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalaneğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.



7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararıgereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü,istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi vebilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişimsistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitimkurumlarını tercih edecektir.



8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.