ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları listesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinde yer alan atama kılavuzundaki bilgiler ile de öğrenilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ