Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personele kadro müjdesi!

"Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son dakika gelen Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması sözleşmelileri sevindirdi. Tarih veren Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro müjdesini verdi. Bir süredir gündemde yer alan konunun meclise ne zaman geleceği açıklandı. Peki, kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya alınacak? İşte cevabı…
AKBAŞOĞLU'NDAN SÖZLEŞMELİLERE MÜJDE!
Sözleşmeli personellerin ne zaman kadroya geçeceği merak ediliyordu. Konuya dair ekim ayını işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu; konu hakkında çalışmalara yeşil ışık yaktı.
İşte o açıklama…