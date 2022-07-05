Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personele kadro müjdesi!

"Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son dakika gelen Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması sözleşmelileri sevindirdi. Tarih veren Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro müjdesini verdi. Bir süredir gündemde yer alan konunun meclise ne zaman geleceği açıklandı. Peki, kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya alınacak? İşte cevabı…