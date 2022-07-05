Haberler Yaşam Haberleri Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personele kadro müjdesi!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:49 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:49

Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personele kadro müjdesi!

Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personele kadro müjdesi!

Sözleşmeli personele kadro müjdesi AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından verildi. Şimdi sözleşmelilerin gündeminde “Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek” sorusu yer alıyor. Heyecanla beklenen detaylar netleşmeye başlıyor. Kamudaki sözleşmelilere kadro haberi yakın mercek altına alındı. Peki, kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek, tarih belli mi? İşte o açıklama…

"Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son dakika gelen Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması sözleşmelileri sevindirdi. Tarih veren Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro müjdesini verdi. Bir süredir gündemde yer alan konunun meclise ne zaman geleceği açıklandı. Peki, kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya alınacak? İşte cevabı…

AKBAŞOĞLU'NDAN SÖZLEŞMELİLERE MÜJDE!

Sözleşmeli personellerin ne zaman kadroya geçeceği merak ediliyordu. Konuya dair ekim ayını işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu; konu hakkında çalışmalara yeşil ışık yaktı.

İşte o açıklama…

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada; "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personele kadro müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA