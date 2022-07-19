Sözleşmeliye kadro konusunda son durum: 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu sözleşmeliye kadro müjdesi verdi. Bu noktada "Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekim ayında Meclise gelecek konuyla ilgili binlerce kişi detayları merak ediyor. 560 bin sözleşmelinin kadrolu olmasına ilişkin konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakan Bilgin de milyonların beklediği bu haberle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kadro için yeşil ışık yakmıştı. İşte sözleşmeliye kadro konusunda son durum...