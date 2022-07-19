Sözleşmeliye kadro konusunda son durum: 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu sözleşmeliye kadro müjdesi verdi. Bu noktada "Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekim ayında Meclise gelecek konuyla ilgili binlerce kişi detayları merak ediyor. 560 bin sözleşmelinin kadrolu olmasına ilişkin konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakan Bilgin de milyonların beklediği bu haberle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kadro için yeşil ışık yakmıştı. İşte sözleşmeliye kadro konusunda son durum...
SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ?
Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor" açıklamasını yapmıştı.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO HAKKI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.