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Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:22 Son Güncelleme: 1.2.2022 13:33

"Sözümüzü tutuyoruz"

ERTAN GÜRCANER
Sözümüzü tutuyoruz

İzmir Bergama ilçesinde Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri'nde devam eden kilit parke yol çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yol için hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri, ana arterlerde sıcak asfalt, diğer cadde ve sokaklarda kilit parke döşemesi ile yerine getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "HER MAHALLEMİZİ BAHÇELİEVLER ÖRNEĞİ GİBİ YAPACAĞIZ"

Doğalgaz çalışmaları tamamlanan Bahçelievler Mahallesi'nde cadde ve sokakların kilit parke ile döşenmesinde sona yaklaşıldığını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçemizde ilk defa bizim tarafımızdan uygulanan yöntemle, birçok noktada demir hasır serdiğimiz, beton ile güçlendirdiğimiz Bahçelievler Mahallemizdeki yolları kilit parke ile döşedik. Tertemiz ve düz cadde ve sokakları yeni kaldırımları ile mahalle sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

GÖRENLERE BERGAMA'MIZIN TAŞI BU KADAR GÜZELMİYDİ ! DEDİRTECEĞİZ"

Ana arterlerin sıcak asfaltla kaplanacağını, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve hava sıcaklıklarının artışı ile çalışmanın start alacağını belirten Başkan Koştu, "Bahçelievlerde yaptığımız gibi, doğalgaz çalışması tamamlanan evlere gaz brajman hatları çekilen her ara cadde ve sokağımızı kilit parke ile döşeyeceğiz.

Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan bazı yollarımızı sulu kesim granit taşla öyle güzel yapacağız ki, gören herkes 'Bergama'mızın granit taşı bu kadar güzel miydi' dedirteceğiz. Asfalt, kilit parke ve bazı yerlerde sulu kesim granit taş ile cadde ve sokaklarımızı eski ve yeni Bergama özüne, kimliğine yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz. Görev süremiz içerisinde söz verdiğimiz gibi yol sorununu Bergama'mızın gündeminden kaldıracağız" dedi.

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