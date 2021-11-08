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Giriş Tarihi: 8.11.2021 05:18

Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı

AA
Spil Dağı’nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 genç, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Turgut Özal Mahallesi civarından öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Spil Dağı'na çıkan Yahser Çelik (17), Eray Eksik (18), Mert (17) ve Cengizhan Tekeş (19) dönüşe geçtikleri sırada havanın kararmasıyla Güvercin uçurumu mevkisinde yönlerini kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama tarama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gençlerin yerini tespit etti.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından mahsur kalanlar kurtarıldı.

Hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan gençler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
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