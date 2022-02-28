Spor salonu cinayetinde karar çıktı!

Gökhan Sarı ve eşi Elif Sarı 28 Mart 2017 tarihinde Beyoğlu'nda işlettikleri spor salonunu kapatacakları esnada silahlı saldırıya uğradı. Şapkalı ve yüzünü atkıyla gizlemiş bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Sarı hayatını kaybetti.

11 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilere 'Tasarlayarak öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma' suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler arasında cinayette kullanılan çalıntı aracı ve silahı temin edenler yer alırken, cinayeti işleyen ve halen firari durumda olan Okan Hasoğlu da yer aldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya firari sanık Okan Hasoğlu katılmadı. Tutuklu sanıklar Şuayip Doğanay, Savaş Elagöz, Oktay Öztürk, Murat Tosun ve Murat Hoşgör SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Evren Büyükkeskin, Şenol Parlak, Ufuk Köse ve Şükür Yılmaz'da duruşmaya katıldı. Maktul Gökhan Sarı'nın eşi Elif Sarı, annesi Hatçe Sarı ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Duruşma da savunma yapan tutuklu Oktay Öztürk, "Benim olayla alakam yok. Daha önce söylediğim gibi üzerime yıkılmaya çalışılan bir suç var. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Murat Hoşgör, "Olayın ilk başından sonuna kadar alakam yoktur. Bir cinayet işleniyor ve olay benim üzerime yıkılıyor. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanıklar olayla ilgili hiçbir alakalarının olmadığını belirterek tahliyelerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti firari sanık Okan Hasoğlu'nun dava dosyasından ayrılmasına, sanık Ali Yıldız, Murat Hoşgör, Ufuk Köse, Murat Tosun, Şenol Parlak ve Şükür Yılmaz'ın üzerlerine atılı suçlamaları işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme Oktay Öztürk'ün "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Savaş Elagöz, Şuayip Doğanay ve tutuksuz sanık Evren Büyükkeskin'in "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların suçun işlenmesine yardımda bulunması sebebiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"BİZİM VİCDANIMIZ RAHAT DEĞİL"

Mahkeme kararının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde Gökhan Sarı'nın eşi Elif Sarı ve annesi Hatçe Sarı ve avukatları Elifnaz Köle açıklama yaptı. Ailenin adına açıklama yapan avukat. "Devam eden yargılama sonucunda biz beklediğimiz sonucu aldık. Eksik olduğu kanaatindeyiz. Müvekkillerimizin adına "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraat eden sanıklar adına istinaf aşamasında savunmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda devam eden Elif hanımın "Kasten öldürülmesine teşebbüs" suçlamasıyla alakalı bir soruşturma dosyamız var. Ceza alan sanıklar yönünden bizim için güzel bir karardı. Beraat eden sanıklar yönünden ise bizim vicdanımız rahat değil. Adaletten umutluyuz devam eden süreçte. Umuyorum adil yargılanma gerçekleşecek ve sonucunda tekrar vicdanlar rahatlayacaktır" şeklinde konuştu. Maktulün eşi Elif Sarı ise "Adalet yerini buldu diyoruz şuan için" ifadelerini kullandı.

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