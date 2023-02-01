’Spora gidiyorum’ şifresiyle uyuşturucu satışı: 5 tutuklu

'SPORA GİDİYORUM, SPORDAN GELİYORUM'

İşlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin kendi aralarında 'Spora gidiyorum, spordan geliyorum' diye şifreli konuştukları, dikkat çekmemek için de uyuşturucuyu spor çantalarında taşıdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.