Sri Lanka’daki terör saldırısında şehit düşen Türk mühendislere büyük vefa

Pırlanta gibi bir evladım vardı. İnançlı, azimli ve sabırlıydı. Sri Lanka'da halısı olmayan bir camiye halı almıştı. İhtiyaç sahibi bir kiliseye de arkadaşlarının katkısıyla para toplamıştı. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı, hep ilgilendiler. Sri Lanka Büyükelçisi her bayram beni arar, bayramlaşmayı ihmal etmez. Oğlumun adına bir fon oluşturuldu, Adıyaman'a güzel bir okul yapıldı. Kolombo Büyükelçiliği de vefa örneği sergileyerek, oğlumun adının yazılı olduğu bir hatıra alanı yaptırdı. Allah razı olsun, gurur duyduk. Oğlum güzel yaşadı, güzel anılar biriktiriyor