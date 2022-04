Sri Lanka’daki terör saldırısında şehit düşen Türk mühendislere büyük vefa

BARIŞ MESAJI VERİLDİ

Hayatını kaybedenlerin adlarının altında ise ırkçılık karşıtı hareketin sembol isimlerinden Martin Luther King'in "Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. / Karanlık, karanlığı kovamaz; bunu sadece ışık yapabilir. Nefret, nefreti kovamaz; bunu sadece sevgi yapabilir.'' özlü sözü yer aldı.