Sri Lanka’daki terör saldırısında şehit düşen Türk mühendislere büyük vefa

Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinen Sri Lanka, 21 Nisan 2019'da tarihinin en büyük terör saldırılarından birine sahne oldu. Sri Lanka'nın 3 farklı kenti; Paskalya ayini sırasında, eş zamanlı 8 patlamayla sarsıldı. Saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetti. Patlamalar, ülkede görev yapan iki Türk mühendisi de hayattan kopardı. ABD Konsolosluğu binasının inşaatında çalışan, mühendisler Yiğit Ali Çavuş(25) ile Serhat Nariçi (34), otelde kahvaltı yaparken, şehit düştü.
TÜRK MÜHENDİSLERE VEFA
ABD'nin Sri Lanka'daki Kolombo Büyükelçiliği tarafından alınan karar ile Adıyamanlı iki kahraman mühendisin hatıraları elçilikte yaşatılacak. Kolombo Büyükelçiliği, yürekleri yakan terör saldırısında can verenlerin adına, elçilik binasında özel anı köşesi oluşturdu. Sri Lanka'daki terör saldırısında yaşama veda eden ABD Konsolosluğu çalışanları ve mühendislerin isimleri, camdan bir anıtın üzerine yazıldı.
BARIŞ MESAJI VERİLDİ
Hayatını kaybedenlerin adlarının altında ise ırkçılık karşıtı hareketin sembol isimlerinden Martin Luther King'in "Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. / Karanlık, karanlığı kovamaz; bunu sadece ışık yapabilir. Nefret, nefreti kovamaz; bunu sadece sevgi yapabilir.'' özlü sözü yer aldı.
'GÜZEL YAŞADI, GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYOR'
Şehit Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş SABAH'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
Pırlanta gibi bir evladım vardı. İnançlı, azimli ve sabırlıydı. Sri Lanka'da halısı olmayan bir camiye halı almıştı. İhtiyaç sahibi bir kiliseye de arkadaşlarının katkısıyla para toplamıştı. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı, hep ilgilendiler. Sri Lanka Büyükelçisi her bayram beni arar, bayramlaşmayı ihmal etmez. Oğlumun adına bir fon oluşturuldu, Adıyaman'a güzel bir okul yapıldı. Kolombo Büyükelçiliği de vefa örneği sergileyerek, oğlumun adının yazılı olduğu bir hatıra alanı yaptırdı. Allah razı olsun, gurur duyduk. Oğlum güzel yaşadı, güzel anılar biriktiriyor