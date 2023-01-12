Stajyeri taciz iddiasıyla tutuklamada flaş gelişme!

Olay, geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana geldi. Lise öğrencisi S.N.B, eylül ayında staja başladığı gazetenin yazı işleri müdürü Y.K.'nin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.N.B., şikayet dilekçesinde, Y.K.'nin kendisini mesajlarla taciz ettiğini, olay günü de ofiste ellerini tutup, okşadığını ileri sürdü.