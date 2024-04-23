Steinmeier’e Gazze protestosu

Uçakla Gaziantep'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılandı. Gazikent İlkokuluna giden Steinmeier, burada Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri tarafından protesto edildi. "Türkiye'de siyonist istemiyoruz" çağrısıyla Steinmeier'in aracının bulunduğu konvoyun geçeceği yolda toplanan grup, "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları ile Almanya Cumhurbaşkanı protesto etti.

Protestocu grubun yanından geçerek, konvoyu ile okula giren Cumhurbaşkanı Steinmeier, öğrenciler tarafından karşılandı. Steinmeier, çocukların folklor gösterisini izleyerek, bir süre sohbet etti. Okulu ziyaret eden Steinmeier, yöresel el sanatlarının olduğu sınıfta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin futbol turnuvasını başlattı.

Okuldaki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, depremin vurduğu Nurdağı ilçesine hareket etti. Steinmeier'in Nurdağı programı basına kapalı olarak devam etti.