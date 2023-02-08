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Giriş Tarihi: 9.2.2023

STK’lar, valilikler belediyeler işbaşında

STK’lar, valilikler belediyeler işbaşında
İlim Yayma Vakfı, AFAD koordinasyonunda, 3 TIR su, 8 TIR hijyen ve temizlik ürünü, 2 TIR gıda, bin 100 battaniye, 1 TIR meşrubatı bölgeye gönderdi. ÖNDER ise deprem bölgesindeki köylere yardımlarını ulaştırdı. AK Parti Ankara İl Teşkilatı koordinasyonunda 19 belediye ve 25 ilçe başkanlığı, 350 personel, 93 gıda TIR'ı, 105 iş makinesi, 17 kamyon, 17 binek araç, 4 mobil mutfak ve 3 çorba aracı gönderildi. İstanbul'da Esenler Belediyesi 40 TIR, Bahçelievler Belediyesi 20 TIR yardım yolladı. Üsküdar Belediyesi İskenderun'da mobil aşevi kurdu. Sinop'tan 26 TIR, 13 kamyon ve 2 kamyonet, Kocaeli'nden 60 TIR insani yardım bölgeye gönderildi.

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STK’lar, valilikler belediyeler işbaşında
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