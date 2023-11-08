Su borusu patladı cadde nehre döndü

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tonlarca su Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na aktı. Bulvar adeta bir nehri andırırken, patlama nedeniyle yolda göçük de meydana geldi.

Trafiğin sıkıştığı bulvarda bazı vatandaşlar kaldırımdan canlı yayın yaparak o anları sosyal medyadan yayınladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlattı.