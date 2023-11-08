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Giriş Tarihi: 8.11.2023 15:32 Son Güncelleme: 8.11.2023 15:38

Su borusu patladı cadde nehre döndü

Adana'da su borusu patlayınca tonlarca su yola aktı. Yollar nehre dönerken, bazı vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayın yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Su borusu patladı cadde nehre döndü

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tonlarca su Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na aktı. Bulvar adeta bir nehri andırırken, patlama nedeniyle yolda göçük de meydana geldi.

Trafiğin sıkıştığı bulvarda bazı vatandaşlar kaldırımdan canlı yayın yaparak o anları sosyal medyadan yayınladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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Su borusu patladı cadde nehre döndü
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