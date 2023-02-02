Su dolu balonu atarak üniversiteli genç kızı yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza sosyal medyadan gördükleri 'balon atma challengedan' etkilenerek içi su dolu balon atıp Hatice A.'nın yaralanmasına neden olan 2 sanığın Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen yargılanmasına devam edildi.

Görülen davaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ile Bilal K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hatice A.'ya yardım eden tanık dinlenirken, 2 sanık bir kez daha pişman olduklarını belirtti.

Taraf avukatlarını dinleyen hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Olay;

18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı. Atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi. Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

TANINMAMAK İÇİN YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Olayın ardından zanlıların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 150 kişilik özel ekip oluşturuldu. Kafalarında kask bulunan ve olaydan sonra mobilet üzerinde sürekli yer değiştiren şüphelilerin belirlenmesi için bölgedeki yaklaşık 700 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlıların adresini ve kimliklerini tespit ederek, olayın 17 kilometre uzağında yakaladı.

"BİZİ NASIL BULDUNUZ"

Bilal K. (26) ile Ahmet K. (26) adlı şüpheliler, yakalandıkları esnada, 'Bizi nasıl buldunuz?' şeklinde şaşkınlıklarını ifade ettiği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde, olayı 'Tiktok'taki balon atma 'chalange'dan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri kaydedildi. Zanlıların, genç kızlara attıkları cismin ise içerisinde su bulunan balon olduğu ifade edildi.