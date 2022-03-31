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Giriş Tarihi: 31.3.2022 13:14 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:32

Su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seyir halindeki otomobilin orta refüjdeki su kanalına devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Oğuzhan Y. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Şerife, Nadiye, Aynur Y. ve Binnur K. yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin koordinesiyle otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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