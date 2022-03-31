Su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Oğuzhan Y. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Şerife, Nadiye, Aynur Y. ve Binnur K. yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin koordinesiyle otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.