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Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:54 Son Güncelleme: 16.6.2022 11:54

SU KESİNTİSİ SORGULAMA 16 HAZİRAN 2022 I İstanbul’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ arıza sorgulama ile kesinti olan ilçeler

SU KESİNTİSİ SORGULAMA 16 HAZİRAN 2022 I İstanbul’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ arıza sorgulama ile kesinti olan ilçeler

İstanbul su kesintisi güncel listeler bugün de en çok araştırılanlar arasında. Su kesintisi olan ilçeler için araştırma yapan vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için planlı kesintileri sorguluyor. Bu noktada “sular ne zaman gelecek” sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte, su kesintisi 16 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

Su kesintisi sorgulama ekranı İSKİ listesi ile sorgulanmaya başladı. İlçelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar planlı olanları öğrenerek kesintinin ne zaman biteceği bilgisini alıyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Suların geleceği saati öğrenmek isteyenler listelere başvurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İstanbul su kesintisi 16 Haziran bugün listesi ve İSKİ arıza sorgulama ekranı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 HAZİRAN

Su kesintisi yaşanan ilçeler için İSKİ sistemine başvuruldu. Öğrenmek için;

İSKİ ARIZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İlçeleri görmek için...

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2022 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2022 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler: Dereağzı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.06.2022 09:59

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalleler: Yıldız Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2022 10:53

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler: Mithatpaşa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.06.2022 10:30

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.06.2022 10:34

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi: 16.06.2022 09:09

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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SU KESİNTİSİ SORGULAMA 16 HAZİRAN 2022 I İstanbul’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ arıza sorgulama ile kesinti olan ilçeler
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