SU KESİNTİSİ SORGULAMA 16 HAZİRAN 2022 I İstanbul’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ arıza sorgulama ile kesinti olan ilçeler

Su kesintisi sorgulama ekranı İSKİ listesi ile sorgulanmaya başladı. İlçelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar planlı olanları öğrenerek kesintinin ne zaman biteceği bilgisini alıyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Suların geleceği saati öğrenmek isteyenler listelere başvurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İstanbul su kesintisi 16 Haziran bugün listesi ve İSKİ arıza sorgulama ekranı…
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 HAZİRAN
Su kesintisi yaşanan ilçeler için İSKİ sistemine başvuruldu. Öğrenmek için;
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İlçeleri görmek için...
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2022 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2022 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler: Dereağzı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.06.2022 09:59
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler: Yıldız Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2022 10:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler: Mithatpaşa Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.06.2022 10:30
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.06.2022 10:34
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi: 16.06.2022 09:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.