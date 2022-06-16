SU KESİNTİSİ SORGULAMA 16 HAZİRAN 2022 I İstanbul’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ arıza sorgulama ile kesinti olan ilçeler

Su kesintisi sorgulama ekranı İSKİ listesi ile sorgulanmaya başladı. İlçelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar planlı olanları öğrenerek kesintinin ne zaman biteceği bilgisini alıyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Suların geleceği saati öğrenmek isteyenler listelere başvurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İstanbul su kesintisi 16 Haziran bugün listesi ve İSKİ arıza sorgulama ekranı…