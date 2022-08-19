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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Su kuyusu değil ölüm kuyusu

Vanayı açmak için drenaj kuyusuna giren Enes Turan ve onu kurtarmak için peşinden giden 2 ağabeyi, biriken metan gazından zehirlenerek öldü. İnişine izin verilmeyen son kardeşleri ise ölümden döndü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Su kuyusu değil ölüm kuyusu
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde yaşayan Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) kardeşler, şeker pancarı tarlasında çalışırken, küçük kardeş Enes, DSİ'ye ait sulama drenajını açmak için kuyuya gitti. Enes, biriken metan gazından zehirlendi. Enes Turan, akşam olmasına rağmen geri dönmeyince Osman ve Sadi Turan kardeşler, babaları Hüseyin Turan ve diğer yakınları ile birlikte aramaya çıktı. Drenajın önünde motosikleti gören grup, Enes Turan'ın vanayı açmak için kuyuya girmiş olabileceğini düşündü. Bunun üzerine Osman Turan ve Sadi Turan peş peşe kuyuya girdi. Ancak, onlar da Enes Turan gibi gazdan zehirlendi. Bunun üzerine 4'üncü kardeş Olcay Turan da kuyuya inmek istedi. Ancak durumu fark eden babaları Hüseyin Turan izin vermedi. Ardından aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetleri çıkarmak için kuyuya inen itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Oksijen tüpü takan diğer itfaiyeciler tarafından çıkarılan cesetler, otopsi için morga götürüldü.

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Su kuyusu değil ölüm kuyusu
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