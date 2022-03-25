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Giriş Tarihi: 25.3.2022 11:17

Su parkında hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu çıktı

DHA
Su parkında hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu çıktı

İzmir'in Balçova ilçesinde, 9 yıl önce ailesiyle gittiği su parkında, yetişkin havuzunda boğulan Kardelen Yavaş (7) için bilirkişi, annesi Ebru Fidan ve üvey babası Hüseyin Fidan'a toplam 508 bin lira maddi tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.

Olay, 16 Ağustos 2013 tarihinde Balçova'da meydana geldi. Kardelen Yavaş, ailesiyle gittiği su parkında, yetişkinlerin kullandığı ve derinliği 120 santimetre olan havuzda hareketsiz bulundu. Kardelen, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Üvey baba Hüseyin Fidan ve anne Ebru Fidan'ın şikayeti üzerine işletme müdürü Mesut Durgun hakkında; havuzun etrafında girmeyi önleyecek fiziki engellerin olmaması, uyarı levhaları bulunmaması, yeterli denetim ve gözetimin yapılması nedeniyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, 5 Kasım 2015 tarihinde kararını verdi. Mesut Durgun, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da cezayı onadı. Yavaş çifti, avukatları Hacı Hakan Ağcakanat ve Çağlar Sun aracılığıyla 2016'da İzmir 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi tarafından 'destekten yoksun kalma tazminatı' hesaplanıp, rapor hazırlandı. Bilirkişi raporunda, Yavaş'ın öldüğünde 7 yaşında olduğuna, yaşı itibarıyla ileride göreceği eğitimin ve elde edebileceği kazancın bilinebilmesinin mümkün olmadığına bu nedenle de genel kurala uygun olarak 18 yaşını tamamlayacağı tarihten itibaren anne ve babasına destek olacağına dikkat çekildi. Raporda, net asgari ücret esas alınarak anne Ebru Fidan için 346 bin lira, baba Hüseyin Fidan için ise 162 bin lira maddi tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi. Rapor, dava dosyasına girdi. Bir çocukları daha bulunan Fidan çiftinin avukatları, aile bireyleri için ayrı ayrı toplam 400 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

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Su parkında hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu çıktı
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