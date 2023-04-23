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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Suç makinesi, annesini uğurlarken yakalandı

Suç makinesi, annesini uğurlarken yakalandı
Hakkında dolandırıcılık, yaralama ve tehdit olmak üzere 30 ayrı suçtan arama kararı bulunan Furkan G., annesini İzmir'e uğurlamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi. Polis ekipleri durdurduğu şüphelinin üzerinden kimlik çıkmayınca parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yapılan GBT kontrollerinde şüphelinin Furkan G. olduğu, 28'i dolandırıcılık olmak üzere 30 ayrı suçtan hakkında arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Furkan G., Metris Cezaevi'ne konuldu.

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Suç makinesi, annesini uğurlarken yakalandı
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