Suç makinesi, annesini uğurlarken yakalandı

Hakkında dolandırıcılık, yaralamave tehditolmak üzere 30 ayrısuçtan arama kararıbulunan FurkanG., annesini İzmir'euğurlamak üzeregeldiği İstanbulHavalimanı'nda yakayı ele verdi. Polis ekipleridurdurduğu şüphelinin üzerinden kimlikçıkmayınca parmak izi kontrolüne götürdü.Burada yapılan GBT kontrollerindeşüphelinin Furkan G. olduğu, 28'i dolandırıcılıkolmak üzere 30 ayrı suçtan hakkındaarama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapiscezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınanFurkan G., Metris Cezaevi'ne konuldu.