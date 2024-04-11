Suç makinesi bekçiyi yaraladı

Avcılar'da kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede silahla vurulan gece bekçisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, bekçiler dün saat 04.00 sıralarında İDO İskelesi mevkisinde C.G. ve E.B. adlı şüphelileri GBT kontrolü için durdurdu. C.G.'nin 19'u "kasten yaralama" olmak üzere 50 suç kaydının olduğu ve hakkındaki 21 ay 36 günlük hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. E.B'nin (20) ise 3'ü yaralama, biri gasp olmak üzere 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri üst araması yapacakları ve kelepçe takacakları sırada, E.B. mukavemet göstererek belindeki ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Sol bacağından yaralanan bekçi B.K. hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler gözaltın alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen C.G. ile E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.