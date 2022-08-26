Suç makinesi saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da farklı isim ve sahte kimlikle kendini inşaat, gayrimenkul gibi çeşitli meslek kollarında iş insanı olarak tanıtarak güven sağladığı vatandaşları iş yapma bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen Osman A. için polis ekipleri harekete geçti. Kent merkezinde bulunan kameraları inceleyen ve geniş çaplı saha çalışması yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubeye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 23 ayrı suçtan arama kaydı bulunan , hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 32 Bin TL adli para cezası bulunan Osman A.'nın saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan Osman A., Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.