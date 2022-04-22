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Giriş Tarihi: 22.4.2022 10:41 Son Güncelleme: 22.4.2022 10:52

Suç makinesi tarlada yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Suç makinesi tarlada yakalandı

İzmir’de jandarma ekipleri 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U. isimli şüpheliyi Aliağa ilçesindeki tarlada bulunan konteynırda saklanırken yakaladı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaki suç makinesi O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektifleri ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucu suç makinesi O.U.'nun bulunduğu adresi tespit etti.

86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'yu yakalamaya yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan O.U.'nun Fatih Mahallesi'nde annesine ait tarlada bulunan konteynırda saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen jandarma O.U.'yu kıskıvrak yakalamayı başardı. O.U. hakkında 76 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 4 adet dolandırıcılık, 1 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 adet hakaret, 1 adet askeri ceza kanununa muhalefet, 3 adet başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suç makinesi tarlada yakalandı
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