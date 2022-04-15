Suç örgütü üyelerinden aile içi infaz iddiası

Adana'da 21 yaşındaki Sultan Ç.'nin, 13 Haziran 2021'de karın bölgesinden 4 bıçak yarasıyla hastaneye kaldırıldı. Ailesi tarafından 'intihar' ettiği ileri sürülen genç kız, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirince toprağa verildi. Adana polisi, hayatını kaybeden Sultan Ç.'nin ailesinin mensup olduğu 'Çakarlar' çetesi olarak adlandırılan organize suç örgütünü 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip etti. Sultan Ç.'nin ailesinin karıştığı suçları polise ihbar edeceği için aile içinde infaz edildiği ileri sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen aile üyeleri, Sultan Ç.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle krize girip intihar ettiğini iddia etti. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği adli tıp raporuyla ortaya çıkacakken; 'Kasten öldürme' ve 'yağma' gibi çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen 27 çete üyesinden 19'u tutuklandı.

1 YIL BOYUNCA İZLENDİLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 'Çakarlar' çetesi olarak adlandırılan organize suç örgütü üyelerine yönelik gelen şikâyet üzerine harekete geçti. Liderliğini T.Ç.'nin yaptığı belirlenen suç örgütünü bir yıl boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, çetenin nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve öldürme suçlarını işlediğini tespit etti. KOM ekipleri, geçtiğimiz 11 Nisan sabahı merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli Mahallesi'ndeki 30 adrese operasyon düzenledi.

POLİS İNTİHAR DEĞİL CİNAYET

Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin de karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Ayrıca KOM ekipleri, 13 Haziran 2021'de karın bölgesinden 4 kez bıçaklanan ve intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Sultan Ç.'nin ailesinin yönettiği çetenin karıştığı suçlar hakkında polise ihbarda bulunacağı için aile içinde infaz edildiğini ve olaya intihar süsü verildiği ihbarına ulaştı.

KESİN SONUÇ ADLİ TIP RAPORUNDA

Sorguda suçlamaları kabul etmeyen suç örgütü üyeleri genç kadın Sultan Ç.'nin bağımlı olduğunu ve uyuşturucu krizine girerek kendisini bıçaklayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Karın bölgesinde 18 santimetrelik bir kesi bulunan Sultan Ç.'nin intihar mı ettiği; yoksa cinayette mi kurban gittiği adli tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden adam öldürme, gasp gibi birçok suçtan sevk edildikleri adliyede aralarında lider T.Ç.'nin de bulunduğu 19 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.